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توك شو

الزراعة: مفيش حاجة اسمها سلعوة دا مصطلح دارج

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد القرش  المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه تم قتل  كلب بعد هجومه على عدد من الأطفال في محافظة قنا، مردفا:" المواطنين وصفوا الكلب بعد إعتدائه على عدد كبير باسم السلعوه.

وتابع القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج " مساء DMC" والمذاع عبر قناة DMC، :"مفيش حيوان اسمه سلعوة، ولكنه مصطلح دارج للحيوان المسعور".

ونوه إلى أنه وبعد الهجمات التي قام بها الكلب تجاه الأطفال تعامل أهالي المنطقة سريعا وقاموا باصطحاب الأطفال إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لتلقي اللقاحات الهامة والضرورية لعلاج مثل تلك الهجمات.

ولفت إلي أن وزارة الصحة تقوم بدور كبير في توفير اللقاحات لكافة المواطنين الذين تعرضوا للهجوم من قبل الكلاب المسعورة و البرية، كما تم التعامل مع الأطفال على الفور من قبل المواطنين إثر الهجوم من قبل ذلك الكلب.

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