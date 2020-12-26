غيرت رأيي.. تعليق قوي من عمرو أديب على زيادة إصابات كورونا في مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه في الموجة الأولي لانتشار فيروس كورونا المستجد كان دائما يتحدث عن ثقته في وعي الشعب المصري.





وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه علي قناة إم بي سي مصر: أنا غيرت رايي.. مليش دعوة بوعي الشعب المصري..انا عاوز قانون الحكومة، وإجراءات قوية في الفترة الجاية من الدولة".





وتابع عمرو أديب أنه تحدث منذ فترة قليلة من الاسبوع الماضي عن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، متابعا: "انا قولتلكم هنوشف ال 1000 إصابة قريب".



