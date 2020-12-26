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مرأة

فى ساعة.. حضري كيكة سريعة تكفي 12 شخصا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
أسرع طريقة عمل كيك
أسرع طريقة عمل كيك
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أسماء عبد الحفيظ

لم يتبقي على رأس السنة سوء أيام قليلة وتفضل ربة المنزل إعداد ما لذ وطاب لأسرتها لذلك نقدم لك عزيزتي طريقة سحرية لعمل أسرع كيك فى الفرن خلال ساعة واحدة فقط من التحضير للفرن. 


تجهيز:

للطبخ :30 دقيقة
للتحضير :30 دقيقة
المجموع :1 ساعة
العدد : 12 فرد 


مكونات الكيك

1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

2 كوب سكر أبيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

4 بيضات ، منفصلة ، بدرجة حرارة الغرفة

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة

رشة ملح

طريقة تحضير كيكة الفانيليا

الخطوة 1
سخني الفرن على درجة (175 درجة مئوية). ادهني قالب كيك بقياس 30 سم ، أو ثلاث قوالب كيك دائرية بقياس 8 أو 9 .

الخطوة 2
اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا ورقيقًا ، حوالي 5 دقائق. يضاف صفار البيض واحدًا تلو الآخر ، ويضرب بعد كل صفار. تخلط مع خلاصة الفانيليا.

الخطوه 3
نخل البيكنج بودر والطحين والملح معًا. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الكريمة على ثلاث دفعات بالتناوب مع الحليب. امزج بعد كل إضافة. اخلطى جوانب وأسفل الوعاء واضربي دقيقة إضافية.

الخطوة 4
في وعاء منفصل ، اخفقي بياض البيض مع رشة ملح حتى تتشكل قمم قاسية. أضيفي ثلث بياض البيض إلى خليط الكيك لتفتيحه. يضاف بياض البيض المتبقي برفق. صب الخليط في الأحواض أعد).

الخطوة الخامسة
تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا حتى تعود الكيكة للخلف عند لمسها برفق بطرف الإصبع ويخرج جهاز اختبار يتم إدخاله في الوسط نظيفًا.  

مصدر المعلومات موقع هيلثي لاين.

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