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توك شو

برج الحوت.. يسرا: أنا أتولدت أول إمبارح.. ولو قلبت يبقي يا لطيف أوي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:46 ص
يسرا
يسرا
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عادل نصار
خضعت الفنانة يسرا لـ انترفيو مع الدمية كارو، خلال لقائها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الفنانة يسرا، إنه أسمها الحقيقي سيفين محمد، لترد عليها كارو، قائلة :"دة بقي بين شيرين وسيرين"، لترد يسرا ، قائلة :"تعني سيفين الوردة التي لا تموت".

وعن تاريخ ميلادها ردت يسرا، قائلة :أنا لسة مولودة أول إمبارح وبرجي هو برج الحوت، وصفات برجي طيبين أوي وجدعان أوي ، بس لو قلبنا يا لطيف أوي أوي، وانا متزوجة بدون أولاد بخالد سليم وهو حدوتة تانية، وهو مشهور أكتر مني".

وخلال الفقرة، عبرت يسرا عن غضبها من تلقيبها بكلمة طنط يسرا من قبل كارو، قائلة :"يادى النيلة على كلمة طنط طنط الأسم ده مبحبهوش، وليه طنط"، لترد كارو، :"ده لقب، وهو أنتي كارة للـ قب طنط"، لترد يسرا، عليها قائلة :"قولي سيفا أو طنطي أو أنطي أو ماما".

فيما دخلت الفنانة يسرا في نوبة ضحك هستيري خلال الفقرة.
 
  

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