حادث سير.. نادي قضاة مصر ينعي المستشار حسام حسن سليم وكيل النائب العام

وكان قد لقي المستشار حسام سليم وكيل نيابة بني مزار شمال المنيا ، مصرعه إثر تعرضه لحادث سير على الطريق الشرقي طريق الصف.









وانتقلت أجهزة الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارته الملاكي بسيارة أخرى على طريق الصف.



