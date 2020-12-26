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حوادث

حادث سير.. نادي قضاة مصر ينعي المستشار حسام حسن سليم وكيل النائب العام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:25 ص
المستشار حسام سليم
المستشار حسام سليم وكيل نيابة بني مزار
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جودت عيد
نعي مجلس إدارة  نادي قضاة مصر ببالغ الأسى والحزن المستشار حسام حسن سليم وكيل النائب العام الذي وافته المنية 

و يعرب نادي قضاة مصر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه  وزملائه ومحبيه داعين  الله  أن يرزقهم الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان قد لقي المستشار حسام سليم وكيل نيابة بني مزار شمال المنيا، مصرعه إثر تعرضه لحادث سير على الطريق الشرقي طريق الصف.


وانتقلت أجهزة الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارته الملاكي بسيارة أخرى على طريق الصف. 

وتم نقل الجثة إلى المستشفى ولكن كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.
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