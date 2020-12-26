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أخبار العالم

الكويت.. إخلاء سبيل والد المتهم الرئيسي في قضية أطفال داعش

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، مساء أمس الجمعة، بأن تحقيقات أمنية تجريها أجهزة الأمن الكويتية كشفت مع عدد من الأحداث المتهمين بالتواصل مع تنظيم داعش والتخطيط للقيام بهجمات مسلحة في ليلة رأس السنة، أن والد الطفل الرئيسي المتهم بالقضية، وهو نائب سابق، لم يكن على علم بتواصل ابنه مع التنظيم.

وقالت الصحيفة: "أنكر النائب السابق خلال التحقيق علمه بما فعل ابنه البالغ 16 عاما، حيث تم احتجازه مع ابنه لأربعة أيام قبل أن يتم إخلاء سبيله، في حين بقي ابنه برفقة المتهمين معه بالقضية في الحجز لاستكمال التحقيق معهم".

وأضافت "القبس": "والد الحدث المتهم من نواب مجلس عام 1999، وتم اعتقاله مع ابنه عقب مداهمة منزلهم بمنطقة الفحيحيل في محافظة الأحمدي.".

وضبط رجال أمن الدولة الأحداث المتهمين، بعد مداهمة منزل المتهم الرئيس في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، ليتم إلقاء القبض عليه ومن ثم القبض على بقية أصدقائه الذين اعترف عليهم وجرت إحالتهم إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

وذكرت مصادر أمنية في وقت سابق أن الحدث اعترف خلال التحقيق معه بأن شخصًا تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك.
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