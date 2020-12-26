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اللجنة المنظمة لمونديال اليد: الصحة أقرت بحضور الجماهير بنسبة 30٪.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد في مصر، إن جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بإقامة المونديال تم الأخذ بها، مشيرا إلى أن مصر دولة قوية جدا وقادرة علي إقامة المونديال دون أي تخوفات.

وأضاف «نصر» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن في حالة نجاح مصر في هذه التجربة ستكون خطة مصر هي الخطة التي سوف تمشي عليها بطولة طوكيو 2021.

وتابع رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد في مصر، أن وزارة الصحة والسكان المصرية أقرت بحضور الجماهير بنسبة 30٪ فقط من السعة المتاحة للاستاد.

وأكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن  بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 13 الى 30 يناير المقبل ستقام وفق إجراءات احترازية غير مسبوقة.

وقال حسن مصطفى : " النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، ليست مجرد حدث رياضي، بل احتفال رياضي عالمي لأنها الساحة الأكبر لرياضة كرة اليد، لذا من مصلحة كل المشاركين تنظيمها بمصر، في يناير "2021.

وأضاف: "جائحة كورونا فاقت توقعات كل البشر، ولوقت طويل توقفت كرة اليد، مثلها مثل رياضات كثيرة، ولكن رغم أحداث العام الماضي، بدأ العالم في تعلم كيفية التعايش مع الفيروس، وصناعة الرياضة انتعشت مجددا، والاتحاد الدولي لكرة اليد تأقلم على الحياة اليومية في وجود الجائحة".

وأوضح أن الاتحاد الدولي تمسك بإقامة البطولة من أجل محبى الرياضة وللتأكيد على أن الاتحاد والعالم قادر على إقامة البطولات.
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