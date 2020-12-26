ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حمى روماتيزمية وسكر.. أسباب وفاة عاطف الطيب في ذكري ميلاده

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تحل اليوم26 _12 السبت ذكري ميلاد المخرج عاطف الطيب حيث قدم العديد من الأعمال الفنية خلال مشوراه الفني الطويل.

عانى عاطف الطيب في صغره من حمى روماتيزمية لم يتم علاجها بشكل جيد بسبب سوء الأوضاع الصحية في المراغة مسقط رأسه، هذه الأزمة سببت له في الكبر أزمة في القلب، ثم أصيب بمرض السكر، إضافة إلى تحامله على نفسه في التصوير.

رفض الطيب السفر إلى ألمانيا للعلاج على نفقة الدولة، مشددًا على أن "الغلابة" الذين دافع عنهم في أفلامه أولى منه، وأقنعه أحد الأطباء أن العملية من الممكن إجراؤها في مصر، وهي العملية التي استمرت لساعات بسبب خطأ طبي رفض الاعتراف به الطبيب المعالج لتكون هي النهاية ويتوفى في 23 يونيو من عام 1995 تاركًا خلفه آخر أفلامه "جبر الخواطر" الذي لم يتمكن من إنجازه.

ومن اهم أعمال عاطف الطيب فيلم البرى ، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس ، كشف المستور ، أبناء وقتلة ، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام ، ملف فى الاداب ، ليلة ساخنة .

وقد كانت أخر أعماله هو فيلم جبر الخواطر ، والتى قامت ببطولته الفنانة شريهان قبل ان يرحل عن عالمنا عام 1996 بعد إصابته بأزمة قلبية عقب اجراءه عملية جراحية في القلب .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلاح من القرن الـ19.. دكتور جامعي يقتل طالبة ويقطعها إلى أشلاء | صور

علم التجميد وإحياء الموتى.. عجوز يدفع مبلغا طائلا لتحنيطه مع زوجته في الجليد | صور

كوارث وأحداث مدمرة.. أبرز توقعات العرافة الكفيفة بابا فانجا لعام 2021