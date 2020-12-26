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توك شو

المستشار القانوني بـ دبي يكشف وضع المصريين العالقين بالخارج

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
المصريين العالقين
المصريين العالقين بالخارج
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إسراء صبري
قال مينا زاهر، المستشار القانوني بـ دبي، إن جميع المصريين العاملين بالكويت الذين كانوا يقضون فترة الحجر الصحي في دبي كما قالت الكويت، أصابتهم حالة من القلق والتوتر بعد إعلان دولة الكويت إغلاق المجال الجوي، معقبا: خاصة أن فترات إقامتهم بالفنادق محدودة.. والبعض انتهت فترة إقامتهم.

وأكمل "زاهر" خلال مداخلته الهاتفية محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة "النهار"، أن المصريين المقيمين بالإمارات ساعدوا في حل أزمة العالقين ماديا ومعنويا، معقبا: الناس هنا متفاهمة وتتعاون مع بعضها البعض من اجل حل الأزمة.

وتابع: بنتابع الوضع مع المصريين يوم بيوم من أجل مساعدتهم، منوها إلى أن وزارة الهجرة تواجه مشكلة ارتفاع أسعار الفنادق بسبب أعياد الميلاد.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، أكدت عدم تلقى أى استغاثات من المصريين فى بريطانيا أو الدول الأوروبية للعودة إلى مصر، بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا فى القارة العجوز.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن غرفة العمليات لم ترصد أى استغاثات لأى مواطن مصرى فى أوروبا، وتقتصر كل الاستغاثات التى تلقتها الغرفة من الإمارات العربية المتحدة، وبعض الدول العربية، مؤكدة التعامل مع كل الاستغاثات بجدية لحل الأزمة فورا.
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