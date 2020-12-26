محمد أنور: ردود الفعل على مسلسل إسعاف يونس فاقت التوقعات

أعرب الفنان محمد أنور، عن سعادته بردود الفعل التي تلقها علي مسلسل "إسعاف يونس" الذى يذاع على منصة WATCH iT وتم عرض حلقتين منه حتى الآن، مشيرا إلى أن ردود الفعل فاقت توقعاته "ويا رب يكون فاتحة خير عليا".





وتابع خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج " مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى،:""الحمد لله الناس كلها مبسوطين بالعمل، وامبارح حد قابلني وقالي عيطت أنا وإخواتى وأمى من الضحك بسبب المسلسل".





مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.