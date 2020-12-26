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توك شو

قلبي دق وأنا في ابتدائي.. يسرا: كان نفسي أكون فرسة.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:19 ص
يسرا
يسرا
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حمزة شعيب
خضعت الفنانة يسرا لـ أنترفيو مع الدمية كارو، خلال لقائها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت النجمة يسرا، خلال لقائها في برنامج "الدوبلكيس" تقديم أبلة فاهيتا، فى فقرة كارو، المذاع على قناة ON: "أول مرة قلبي دق كنت في المدرسة قلت ابتدى بدري، وكنا بنتقابل في المدرسة"، وعن سؤالها لو كانت حيوان قالت: "لو كنت حيوان كنت أحب أكون حصان فرسة يعني".

وأضافت يسرا، أنه :"عندي كام فيلم ملهومش لازمه محبش اتكلم عنهم، لترد عليها "كارو"، قائلة :"طب هما أيه، وعرفهم "، لترد عليها يسرا، قائلة :"طب أنتي تعرفيهم اسكتي بقي متفضحناش".

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