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فن

أوشكت على الستين.. تعرف على عمر فادية عبد الغني في عيد ميلادها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل اليوم السبت 26 ديسمبر الفنانة فادية عبد الغني بعيد ميلادها 59 حيث قدمت فادية عبد الغنى عددا من الأعمال الفنية طوال مشوارها الفني .

أبرز أعمال الدرامية :مسلسل "المال والبنون، نصف ربيع الآخر، التوأم، الوتد، عائلة الحاج متولي، العمة نور، العصيان".

تزوجت أثناء دراستها في مرحلة الثانوية العامة من رجل الأعمال فريد عبد الغني مصطفى، وأكملت تعليمها بعد الزواج حتى حصلت على ليسانس حقوق، وأنجبت سارة ومحمد.

وقالت الفنانة فادية عبدالغني في إحدى اللقاءات التلفزيونية إنها رفضت الدور الذي عرض عليها في فيلم "معالي الوزير" مع الفنان الراحل أحمد زكي والذي قدمته الفنانة لبلبة بسبب أحد المشاهد وكان مشهد "حلم"، موضحة أنها لم تجد في المشهد المرفوض أي شيء أخلاقي وحاولت قبل قرارها تغييره أو إلغائه إلا أن صناع العمل رفضوا ذلك وتمسكوا بالمشهد.
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