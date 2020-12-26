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رياضة

برفقة زوجته.. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد ابنه "ادم"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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ميرنا محموود
احتفل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد ابنة الأول "أدم" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
شارك شيكابالا  جمهوره بصورة له مع أبنه وزوجته وحازت الصورة علي اعجاب متابعيه و جاءت التعليقات كالاتي : 
كل سنة و هو طيب ، ربنا يخليهولك ، جميل ربنا يحمية .
 
الجدير بالذكر أنه انتظم محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. 

 
وشارك "شيكابالا" في مران الفريق الجماعي، بعد انتهاءه من تنفيذ برنامجه التأهيلي.  
 
وتعرض "شيكابالا" لكدمة خفيفة في وجهه القدم أبعدته عن التدريبات الجماعية للزمالك في الفترة الماضية قبل أن يتعافى من إصابته لينتظم في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي.
 
وكان الفريق قد بدأ مشواره في للدوري العام في الجولة الأولى بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل إيجابيا في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.
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