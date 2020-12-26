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فن

ادعولي بالشفاء.. أمير كرارة يعلن عن إصابته بكورونا.. تفاصيل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلن النجم أمير كرارة عن اصابته بفيروس كورونا من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وكتب أمير :" عملت مسحه تاني انهارده وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو ".
أضاف : "ادعولي بالشفا".


وكان محمد أنور نشر صورة مع أمير كرارة - وهو أخر ظهور للأخير - وعلق عليها قائلا "شرفني ونورني النجم الكبير باشا مصر أمير كرارة كضيف شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل #اسعاف_يونس.

وتابع: "كده نزل أربع حلقات من المسلسل ياريت تتفرجو وتقولولي ايه رأيكم وحلقات جديده كل أربعاء وخميس من كل أسبوع حصريا علي watch it".

"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.
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