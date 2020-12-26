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توك شو

دواعي أمنية.. الزمالك: كنا مستعدين لمباراة القمة لمصالحة جماهيرنا.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:46 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إن قرار تأجيل مباراة القمة عندما اتخذ من اتحاد كرة القدم لم يكن له أي مبررات مقنعة لهذا التأجيل.

وأضاف «سالم» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن فريق الزمالك كان علي الاستعداد الكامل لهذه المباراة وكان الفريق قد قام بعمل برنامجه المتكامل للمباراة التي كانت ستقام يوم الاثنين المقبل.

وتابع المتحدث باسم نادي الزمالك، أن النادي كان يريد أن يصالح جماهيره في مباراة القمة بعد ما حدث في المبارايات الماضية.

وأوضح عصام سالم أنه عندما قام بالسؤال عن عدم إقامة هذه المباراة كان الرد بسبب دواعي أمنية وهذا السبب هو كان تبرير تأجيل المباراة.
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