محمد صبحي: نواجه سوء توفيق ونتمنى مساندة جماهير الإسماعيلي

قال محمد صبحي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن فريقه يقابله سوء توفيق بالإضافة إلى تغيير المدرب ولكنهم يثقون في مجلس الإدارة والجهاز الحالي.





وأبدى صبحي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، رضاه عن التعادل أمام البنك الأهلي، قائلًا: "خطوة بخطوة يكتسب الفريق الثقة ولازال الدوري طويلًا".





واسترسل حارس مرمى الإسماعيلي: "أطالب الجماهير بالوقوف بجوار النادي ونخطوا خطوات جيدة، نعم المفروض نفوز ولكن النادي كان في مرحلة صعبة".





وأتم حارس مرمى الإسماعيلي، أدينا مباراة جيدة أمام البنك الأهلي ولدي ثقة في زملائي وأريد أن يقف الجمهور خلف النادي.



