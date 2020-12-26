يسرا مع أبلة فاهيتا: مضيفة طلبت الزواج من صالح سليم.. والزعيم وبراد بيت فتي أحلامي

حلت الفنانة يسرا، ضيفة ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء الجمعة، للحديث عن تفاصيل حياتها وكواليس أعمالها الفنية.





وتابعت:"صالح سليم كان قمر ومرة ركبت معاه الطيارة وكنا طالعين علي السعودية وإحدى المضيفات كانت بترتعش قدامه وتقول أتجوزه ليلة واتطلق وهو مكنش مستجيب لها".





قالت النجمة يسرا: "رشدي أباظة كان شيك وذوق ومفيش حد زيه في معاملته لأى ست، أما عمر الشريف فكان حدوتة مش هاتتكرر، وكان كاتم أسرارى، وأحمد رمزى كان دمه خفيف جدا وجدع".





وأضافت يسرا، خلال لقائها المسجل قبل إصابتها بفيروس كورونا في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: "أنا بخاف على جوزى من الحسد لأنه ملهوش زى، أنا حتى خايفة أحسد نفسى عليه وربنا يخليه ليا".





وأضافت يسرا، أنه :"عندي كام فيلم ملهومش لازمه محبش اتكلم عنهم، لترد عليها "كارو"، قائلة :"طب هما أيه، وعرفهم "، لترد عليها يسرا، قائلة :"طب أنتي تعرفيهم اسكتي بقي متفضحناش".





كشفت الفنانة يسرا عن موقف، الشخص الذي كانت تفضل أن تتزوجه خلال مسيرتها الفنية، مؤكدة أنه تربطها علاقة حب كبيرة بزوجها خالد سليم.





كشفت يسرا عن تفاصيل أكثر المشاهد التي قامت بإعادتها خلال تمثيلها أكثر من مرة، قائلة :"في مشهد من فيلم الانس والجن ودخلت في نوبة ضحك مع الفنان عادل إمام أكثر من ساعة تقريبا، وكان المفروض الفنانة أمينة رزق منتظرة الدخول وفي الأخر شتمتنا وقالت واقفة برا بقالي خمس ساعات".





روت الفنانة الكبيرة يسرا، تفاصيل جديدة بشأن حياتها الخاصة وأول قصة حب عاشتها، مؤكدة أنها تحب الفنان عادل إمام كثيرًا.





وقالت الفنانة يسرا، إنه أسمها الحقيقي سيفين محمد، لترد عليها كارو، قائلة :"دة بقي بين شيرين وسيرين"، لترد يسرا ، قائلة :"تعني سيفين الوردة التي لا تموت".







