سموحة: نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام الزمالك المستريح

قال أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إنه فوجيء أثناء معسكر فريقه قبل مباراة وادي دجلة أنه سيواجه الزمالك في الدوري المصري.





وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، بعد أن تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان مقررًا لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة.





وأضاف أحمد سامي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورت": "في معسكر قبل مباراة وادي دجلة بالصدفة تفاجأت بأننا سنواجه الزمالك، بعدما علمت بتأجيل القمة وتبديل مباراة الزمالك بمواجهة سموحة".





تابع: "الدوري صعب، مضغوط كل ثلاثة أيام، وستكون هناك مشاكل مستمرة، ونسير بشكل معقول، وأنا طامح أن يعلو المستوى أكثر من ذلك، أي فريق عندما تدخله عناصر جديدة يحتاج وقت من أجل الانسجام، ونحن نطمح في أن يكون هذا الوقت قصيرًا".



