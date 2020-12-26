تامر حسني يتصدر ترند تويتر بعد طرح أغنية طمعتيني

تصدر النجم تامر حسني قائمة الكلمات الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أن طرح " اغيتة الجديدة "طمعتينى.

وجاء تامر حسني في المركز الأول بقائمة "تريند تويتر" ونالت الأغنية إعجاب الجمهور وجاءت التعليقات كالاتي:

فظيييييييعه كلام وموسيقي وصوت واهم من كل دا الاحساس يالهوووي بجد تحفه

الاغنيتين روعة يا تامر تحفة بجد قد ايه انت بجد بتبهرنا يوم عن يوم قد ايه بجد لمستنا اوى من جوة بجد حقيقى انت عبقرى وتكسر الدنيا اكتر ما انت مكسرها انا بحبك جدااا وبحترمك جداااا

كالعادة نجم الجيل

اغنية مميزة جدا

تامر حسني حاسس الكلام الي بيغنية

حب الاس لتامر حسني مش طبيعي و اغنية تحفة

دايما مبدع صوت و احساس مفيش بعد كدة ، مبروك يا تامر و من نجاح لنجاح

فظيييييييييييييييييعه يا تيمو انت ف حته تانيه لوحدك واحساس الاغنيه مفيش بعد كداااااااا

وطرح الفنان تامر حسني، أغنيته الجديدة "طمعتيني" مساء اليوم الجمعة من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ.. ‫ثم أحبطتيني أحبطتيني أحبطتيني.. كان نفسي إن إحنا نكمل كان بإيدنا كان قرارنا، كان نفسي نبقى أكبر من الكِبر اللي دمرنا.. ‫كان نفسي مايكونش عادي إننا نبعد عن بعض عادي.. ‫كان نفسي وكنت متعشم يبقى فرحنا السنة دي.. ‫وأنا اللي قلت الدُنيا فَكِت تكشيرتها.. ‫أنا اللي قلت إن السعادة خدت تأشيرتها.. ‫مش هبقى لوحدي تاني ورجعت أسمع أغاني.. ‫وفجأة عملتي مش من هنا وأنا هنا سبتيني لوحدي أعاني.. ‫ظهرت في حياتي واحدة تانية في كيميا بينها وبيني.. ‫مش شايف حد غيرها ولا غيرها بيملى عيني.. ‫مش معقولة السهولة اللي خطفت قلبي بيها.. ‫المستحيل حصل وهي قدرت تحتويني.. ‫أنا كنت مطمنلك كنت مغمَّض يا عيني، لكن إنتي طلعتي حفرة وأيوا فيكي وقعتيني".









وطرح تامر الخميس الماضي أغنية «فجأة افترقنا»، وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال الحمداوي.





ويتعاون تامر حسني في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.