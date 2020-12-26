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رياضة

رضا عبد العال: لو اتعرض عليا تدريب الزمالك الآن سأرفض

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:16 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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محمد رشاد
قال  رضا عبد العال، لاعب النادي الأهلي والزمالك الأسبق إنه يرفض تدريب فريق الكرة بالقلعة البيضاء في الفترة الحالية لعدم توفر مقومات النجاح الإدارية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر"، أنه في حال بقاء مرتضى منصور وعرض عليه تدريب الزمالك لأعلن موافقته على الفور لأنه يرى فيه الشخص القوي.

وتابع: "إزاي هدرب الزمالك واللاعبين كلها هتطفش من النادي ومش عايزة تلعب"، لافتًا إلى أن الفريق الأبيض لن يستطيع الموسم الحالي المنافسة على الدوري.

وأكد أن النادي الأهلي سيفوز ببطولة الدوري العام هذا الموسم، معقبًا: "أقول لجمهور الأهلي مبروك عليكم الدوري".

ولفت إلى أن بطولة الدوري تفتقد لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لا سيما وأن الأهلي لا يلعب مبارياته ضد الإسماعيلي على إستاد الإسماعيلية والمصري البورسعيدي في بورسعيد، معقبًا: "إحنا حاليًا نعيش دوري المهلبية، واللى بيحصل عندنا مبيحصلش برا مصر، ومفيش مبرر لتأجيل مباراة القمة".
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