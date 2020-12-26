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أخبار العالم

إسرائيل: نراقب تحركات إيران ولديهم صواريخ ذكية تستطيع الوصول إلى تل أبيب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيداي زي لبرمان، أمس الجمعة، إن السعودية تعرضت عام 2019 لهجوم من اليمن والعراق وإيران، مشيرًا إلى أن الجيش يراقب كل التحركات الإيرانية، وأن غواصاته تبحر إلى "أماكن مختلفة بعيدة وقريبة".

وأضاف زي لبرمان، في حديث لموقع "إيلاف" نشر الجمعة، إن "إيران قد تهاجم إسرائيل من العراق أو من اليمن"، مضيفا: "لدينا معلومات أن إيران تطور طائرات مسيرة وصواريخ ذكية تستطيع الوصول إلى إسرائيل".

وشدد زي لبرمان على أن إسرائيل تراقب عن كثب تحركات إيران في المنطقة، ولفت إلى أن قائد الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخابي، عندما حذر إيران من الإقدام على أي هجوم، قصد العراق واليمن، وعندما تحدث عن دائرة الدول الثانية، كان يقصد أن الدائرة الأولى هي لبنان وسوريا.

وأشار إلى أن إيران كانت قد هاجمت منشآت "أرامكو" السعودية في سبتمبر 2019 من اليمن والعراق والأراضي الإيرانية مستخدمة عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة عن بعد بدون أن يكشفها أحد، قائلا إن "هذا يدل على قدرة إيرانية كبيرة في هذا المجال".

وأكد زيلبرمان أن الأمر قد يعاد فعله انطلاقا من تلك المواقع ضد إسرائيل، لذلك عينها على العراق واليمن مؤخرا.

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