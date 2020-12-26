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فن

منة فضالي: الحمد لله علي نعمة الوحدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
منة فضالي
منة فضالي
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة منة فضالي جمهوها  برسالة غامضة  عبر حسابها الرسمي بموقع  التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت منة فضالي  : الحمد لله علي نعمة الوحدة .

يذكر ان أعلنت الفنانة منة فضالى عن انتهاء تصوير مسلسل "سكن البنات" الذى من المتوقع عرضه فى الايام القليلة المقبلة. 

وقالت منة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "الحمد لله فركش سكن البنات شكرا لكل فريق العمل شكرا المنتج الاستاذ ممدوح شاهين، شكرا استاذي الغالي الاستاذ محمد النقلي، شكرا الكاتب أحمد صبحي، شكرا فريق الإخراج أحمد علاء وداليا وهبة وياسمين شكرا مدير التصوير دكتور شريف هلال ودكتور زكي وعمر ومرام".

وأضافت منة فضالي: "وأخيرا شكرا لنجوم العمل خلف الكاميرا وأمام الكاميرا علي رأسهم الأستاذة وفاء عامر والأستاذة دينا والنجمة أيتن عامر وأصدقائي النجم منذر رياحنة، والنجم محمد نجاتي وحسني شتا وأحمد جمال سعيد".

وتابعت "شكر خاص لزملائي العزاز اللي أتعرفت عليهم في هذا العمل وحبيتهم جدا جدا هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وإلهام عبد البديع ودعاء رجب، مبروك يا بنات".

الحمد لله علي نعمه الوحده 🙏🏼

Posted by Menna Fadali on Friday, 25 December 2020
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