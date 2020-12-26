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أخبار العالم

أمريكا: مستعدون لعلاقات أقوى مع بريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
هنأت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن واشنطن مستعدة لبناء "علاقات أقوى عبر الأطلسي".

وجاء في رسالة من مسؤولي الأمن القومي بالبيت الأبيض نُشرت أمس الجمعة، عبر تويتر:"تهانينا للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". 

وأضافت الرسالة: "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الجميع لبناء علاقات أقوى عبر الأطلسي في السنوات المقبلة". 

أبرمت بريطانيا، يوم الخميس، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه أو ما يطلق عليه "بريكست".

جاء ذلك قبل سبعة أيام فقط من موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، في أهم تحول عالمي لها.
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