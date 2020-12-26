مصر تسجل 1133 إصابة جديدة بكورونا.. و49 وفاة وتفجير شاحنة غامض يضرب مدينة ناشفيل الأمريكية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا

نتانياهو يدعو العاهل المغربي إلى زيارة إسرائيل

التحالف: ارتطام سفينة شحن بلغم حوثي في البحر الأحمر





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 49 حالة وفاةو1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.





وقال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة:" أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم".





وأوضحت "الجريدة" أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن لغما بحريا زرعته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ارتطم بسفينة شحن تجارية في جنوب البحر الأحمر.





وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن "أضرارا طفيفة" أصابت مقدمة السفينة، دون وقوع خسائر بشرية.





وذكرت "القبس" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قال إنه تحدث مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، ودعاه إلى زيارة إسرائيل، وتحدثا عن "المضي قدما" بناء على الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية، وأعلن عنه هذا الشهر لاستئناف العلاقات الثنائية.





دوليًا، قالت "الراي" إن انفجارًا وصف بـ"الكبير" وقع في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، في وقت مبكر من صباح الجمعة، قالت شرطة المدينة إنه كان "متعمدا"، مشيرةً إلى أنه أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل.





وأشارت "الأنباء" إلى أن السيارة التي انفجرت مركبة سكنية متنقلة، وصلت إلى مكان الانفجار في تمام الساعة 1:22 صباحا، وفقا لسلطات الأمن في ولاية تينيسي، التي تنتمي إليها المدينة.





وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل، إن الشرطة استجابت في البداية لمكالمة طوارئ عن "انطلاق أعيرة نارية" في المنطقة السياحية وسط المدينة في الساعة السادسة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي، عندما أبلغوا عن رصد المركبة، دون أن يذكر ما الذي دفعهم للاشتباه بها.











