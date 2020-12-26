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فن

ومين ما يحبش يسرا.. صلاح عبدلله يدعولها بالشفاء بعد إصابتها بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرص الفنان صلاح عبدلله على دعم النجمة يسرا بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب صلاح عبدلله : ‏⁧‫#ومين  مابيحبش يسرا‬⁩؟!الكل مالقلب يدعيلها إن الڤيروس مايحبهاش ويرحل عنها ويسيبها هيا وكل حبايبكم وحبايبنا وحبايبها في أسرع وقت بإذن الله ، ‏⁧‫#١٠٠مليون سلامة يايسرا‬⁩

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل. 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 

كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.
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