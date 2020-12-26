المتهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقليوب: كنت عايز فلوس بسرعة والشيخ أرشدنى على الكنز

امرت نيابة قليوب بحبس عامل 4 ايام على ذمة التحقيق لقيامه بالتنقيب عن الاثار اسفل منزله بقرية طنان دائرة مركز قليوب.





كما امرت النيابة بالتحفظ على أدوات ومكان الحفر لبيان مدى وجود اثار من عدمه وتشكيل لجنة هندسية من مجلس المدينة لمعاينة المنزل ومدى تاثره باعمال الحفر

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من ناحية أخرى اعترف المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بحثا عن الثراء السريع لوجود كنز أثري أسفل منزله قائلا " : كنت عايز فلوس وفكرت فى البحث عن الكنز بعد ان ارشدنى أحد الشيوخ على مكانه".





ومكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عامل طباعة بدائرة مركز شرطة قليوب لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقرية طنان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور مركز قليوب وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والمقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب وبالفحص تبين أن المنزل مقام من ثلاثة طوابق على مساحة 65 مترا ومكون من ثلاث حجرات وصالة ملك ورثة "عبدالفتاح.م.ح".





وتبين أن المتهم هو نجل صاحب المنزل، ويدعى "أحمد.ع" 27 عاما عامل بشركة طباعة، كما تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 10 متر وقطر 1.5متر وجرى ضبط أدوات الحفر عبارة عن "سلم خشبي - حبل - عربة ترولي - كوريك - فأس" وتولت النيابة التحقيق.





من جانبه قرر أحمد الإمبابي رئيس نيابة قليوب بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها حبس الأب المتهم بتعذيب نجله بكابل كهربائي، 4 ايام على ذمة التحقيق.





كما أمرت النيابة العامة، بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وعرض الطفل على الطب الشرعي؛ لبيان ما به من إصابات.





وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا، من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقية بلاغا من جدة الطفل "أ. ا. ع" 13 عاما، بالصف الثاني الإعدادي، يفيد بتعدي والده عليه.