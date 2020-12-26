يعيشون تحت سقف من خوص.. مأساة أسرة الحاجة فتحية وأحفادها الثلاثة... فيديو

لا تبتسم الحياة دائما للجميع فهناك من يعيش ظروف صعبة دون صوت يشعر به الاخرين لعدم وجود معين على الحياة يلبى احتياجات الاسرة فخرجت الحاجة فتحية و احفادها عن صمتهم بسبب قلة الحيلة و الوضع المأساوى الذى تعيش فيه.





رصدت عدسة صدى البلد معاناة الحاجة فتحية واحفادها الثلاثة بعد رحيل الاب والام و أصبحت هي رب الاسرة.





بعينان تملائهما الدموع و قلة الحيلة بدأت الحاجة فتحية تحكى معاناها قائلة انها تربى ثلاثة من احفادها بعد سفر ابنها للخارج وانقطعت اخباره من سبعة سنوات وحتى الان و زوجته قد توفيت منذ ٦ اشهر وهى تزرع فى الارض فهى مريضة سكر مما ادى الى هبوط حاد فى الدورة الدموية و توفيت.





وتصمت قليلا باكية على حالها و توضح انها لا تقدر على دفع المصاريف الخاصة بمتطلباتهم او انشاء سقف للبيت الذين قاموا ببنائه فهو لايحتوى على اى وسيلة للعيش ولا كهرباء و قد كسرت ذراعها وهى تحاول شراء الطعام لهم ولا تستطيع حتى علاجها لعدم وجود اموال.





ويتدخل حفيدها احمد حاكيا لصدى البلد ماساته فيقول انه يعمل فى ورشة و يقوم بقبض ٢٠ جنيها كل اسبوع او ١٠ ايام وانه احيانا لا يستطيع الذهاب للمدرسة لعدم توافر اى اموال له.





واضافت نادية حفيدتها قائلة انها ستترك التعليم لعدم وجود مدرسة قريبة فى محيط معيشتها وهى لا تملك المال للخروج من القرية و تناشد الدولة بتوفير سبل راحة للعيش و منزل و معاش لهم.





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