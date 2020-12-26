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محافظات

بعد ظهور حالات كورونا.. رش وتطهير المباني الحكومية بطوخ ..صور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
رش وتطهير المبانى
رش وتطهير المبانى الحكومية بطوخ
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إبراهيم الهوارى
بدأ مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية فى رش وتطهير المباني والمنشآت المختلفة فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد ظهور وزيادة حالات كورونا.


وشملت الأعمال تطهير ورش ديوان مجلس المدينة والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، للحفاظ على صحة الموظفين والمترددين على المركز ومجلس المدينة من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة من ضبط عربة كارو بشارع 15 مايو تقوم بإلقاء مخلفات الهدم وتشويه المظهر العام وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق إنه أثناء قيام مسئولى الحى بجولة تفقدية تمكنوا من ضبط عربة كارو محملة بمخلفات هدم تقوم بالقائها ليلا بشارع ١٥ مايو وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه رئيس الحى بتكثيف حملات المتابعة على مدار اليوم ومجابهة كل ما يقوم بتشويه وتقليل المجهودات التى تقوم بها أجهزة الحى فى رفع كفاءة منظومة النظافة وتعمل على تشويه المظهر العام الأمر الذى يعمل على ارهاق الأجهزة التنفيذية أثناء أداء أعمالها فى أعمال النظافة.

كما تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد برئاسة الحي والطرق والمواقف الرئيسية وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومرور القليوبية.

وشدد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على المواطنين من مخاطر انتشار العدوى مؤكدا على متابعة السيد المحافظ المستمرة على مدار الساعة لتطبيق تلك الإجراءات.

وخلال الحملة المكبرة تم ضبط سيارة محملة بعدد 60 شكارة دقيق مجهول المصدر وبدون إيصالات توريد وعلى الفور تم إخطار إدارة التموين وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة.

كما تفقد نائب محافظ القليوبية خلال جولته بحي شرق شبرا الخيمة أعمال رصف طريق عزبة افندينا ضمن أعمال تطوير طريق ترعة الإسماعيلية بمسطرد موجها الشكر لأهالي المنطقة لالتزامهم بطلاء واجهات المنازل في إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.
بعد ظهور حالات كورونا.. رش وتطهير المباني الحكومية بطوخ ..صور
بعد ظهور حالات كورونا.. رش وتطهير المباني الحكومية بطوخ ..صور
بعد ظهور حالات كورونا.. رش وتطهير المباني الحكومية بطوخ ..صور
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