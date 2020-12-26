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تكرر اعتقاله على مدار سنوات.. تفاصيل عن حياة الكاتب الكبير صلاح عيسى في ذكرى رحيله الثالثة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
صلاح عيسى
صلاح عيسى
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ياسمين
مُؤرخ تاريخي، وعَلم صحفي، وروائي مُخضرم.. هكذا يصف كبار الكُتاب المعاصرين، الكاتب الصحفي، والروائي صلاح عيسى، الذي رحل عن عَالمنا، ولم تُفارقنا أعماله، حيث خَلد بقلمه مئات الأحداث التاريخية، وخَلق به أسلوبًا صحفيًا مميزًا وفريدًا من نوعه.

الكاتب الصحفي الذي وّلد في الرابع عشّر من أكتوبر عام 1939، في إحدى قري محافظة الدقهلية، وتُوفى في ديسمبر من عام 2017، بدأ حياته كاتبًا للقصة القصيرة ثم اتجه عام 1962 للكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي.

وأثرى عيسى الحياة الصحفية بالعديد من الأعمال، وذلك منذ تَفرغه للعمل بالصحافة منذ عام 1972 في جريدة الجمهورية، حيث أسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات، منها «الكتاب، والثقافة الوطنية، والأهالى، واليسار، والصحفيون»، ورأس قبل وفاته تحرير جريدة القاهرة.

كما أصدر أول كتبه «الثورة العرابية» عام 1979، فضلًا عن 20 كتابًا في التاريخ والفكر السياسى والاجتماعى والأدب، منها: تباريج جريج، ومثقفون وعسكر، ودستور في صندوق القمامة، ورجال ريا وسكينة.

وكان صلاح عيسى مؤرخًا من طراز رفيع ، كما كان منذ مطَلع شبابه ثوريًا وسياسيًا نشطًا، وتَعرض للاعتقال جراء هذا أكثر من مَرة، كما يُعد الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى أحد رموز ومنظري التيار اليساري المصري، وگان وكيلًا لنقابة الصحفيين وعضوًا بمجلس إدارتها في التسعينيات من القرن الماضي، فضلًا عن تقلده منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة.

وقبل 3 أعوام توُفى الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض، ليرحل عنا وتبقي أعماله خالدةً في أرفُف المكاتب المصرية والعربية.
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