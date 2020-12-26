بسبب كورونا.. تأجيل مباراة جديدة في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

تقرر تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، بين روتشديل وبلاكبول، والتي كانت ستقام اليوم السبت، إلى موعد لاحق.





وجاء ذلك، بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق روتشديل.



