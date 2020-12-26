بالتعاون مع اليابان..إعادة تأهيل 35 قطارا وتوريد الوحدات المتحركة للمترو

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا مع نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة لبحث التعاون بين الجانبين فى مشروعات مترو الأنفاق.





في بداية اللقاء أكد الوزير عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة في مشروعات مترو الأنفاق ثم ناقش الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالعرض الفني المقدًّم من شركة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية 412 CP للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق ومسئولي شركة ميتسوبيشي لسرعة توقيع العقد وخاصة بعد توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية 411 CP للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشي/أوراسكوم) المصرية اليابانية وكذلك بدء تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع على أرض الواقع .

كما تم تباحث الجانبان حول التعاون في مشروع صيانة وعمرة عدد 35 قطارا من الاسطول الحالي للخط الثاني للمترو والتي سبق توريدها من شركة ميتسوبيشي اليابانية بدءا من عام 1996 حيث أكد الوزير أهمية أعمال الصيانة والعمرات و التطوير لهذه القطارات بما يساهم في زيادة كفاءة القطارات وإطالة عمرها التشغيلي بالإضافة إلى جعلها كلها مكيفة الهواء لتقديم خدمة مميزة للركاب .





و أكد الوزير أهمية التنسيق مع شركة نيرك في إعادة تأهيل هذه القطارات وهو مايتطلب عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركتي نيرك وميتسوبيشي لوضع المخطط الأفضل لإعادة تأهيل هذهِ القطارات مع الوضع في الاعتبار أن عامل الوقت لبدء الأعمال من أهم الركائز في هذا المجال



