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أخبار البلد

بالتعاون مع اليابان..إعادة تأهيل 35 قطارا وتوريد الوحدات المتحركة للمترو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:34 ص
لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم
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حمادة خطاب
عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا مع  نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة لبحث التعاون بين الجانبين فى مشروعات مترو الأنفاق.

 في بداية اللقاء أكد الوزير  عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة في مشروعات مترو الأنفاق ثم  ناقش  الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالعرض الفني المقدًّم من شركة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية  412 CP  للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق ومسئولي شركة ميتسوبيشي لسرعة توقيع العقد وخاصة بعد  توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية 411 CP للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشي/أوراسكوم) المصرية اليابانية وكذلك  بدء  تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع على أرض الواقع .
 
كما تم  تباحث الجانبان حول التعاون في مشروع صيانة وعمرة عدد 35 قطارا من الاسطول الحالي للخط الثاني للمترو والتي سبق توريدها من شركة ميتسوبيشي اليابانية بدءا من عام 1996  حيث أكد الوزير  أهمية  أعمال الصيانة والعمرات و التطوير لهذه القطارات بما يساهم في زيادة كفاءة القطارات وإطالة عمرها التشغيلي بالإضافة إلى جعلها كلها مكيفة الهواء  لتقديم خدمة مميزة للركاب .

و أكد الوزير أهمية التنسيق مع شركة نيرك في إعادة تأهيل هذه القطارات وهو مايتطلب عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركتي نيرك وميتسوبيشي لوضع المخطط الأفضل لإعادة تأهيل هذهِ القطارات مع الوضع في الاعتبار أن عامل الوقت لبدء الأعمال من أهم الركائز في هذا المجال 

وقال الفريق مهندس كامل الوزير إن وزارة النقل تولي  أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني وتحديث الأسطول الحالي بهما بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الانفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر.
بالتعاون مع اليابان..إعادة تأهيل 35 قطارا وتوريد الوحدات المتحركة للمترو
بالتعاون مع اليابان..إعادة تأهيل 35 قطارا وتوريد الوحدات المتحركة للمترو
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