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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26 - 12 - 2020 بمحافظات مصر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:41 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلًا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26 - 12 - 2020، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس منخفض الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
كما تشهد الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة، تراجعًا طفيفًا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية رغم بدء البلاد فصل الشتاء، موضحًا أن الانخفاضات تكون فى الساعات المتأخرة من اليوم وأن الشتاء حتى الآن دافئ، ولكل على الجميع ارتداء الملابس الثقيلة.

وأشار إلى أن البلاد تشهد فى الصباح وحتى السابعة صباحًا شبورة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر و السير بسرعات منخفضة ولفت إلى أن الأمطار التى ستشهدها البلاد فى الفترة المقبلة ستكون خفيفة، ولكن غير مؤثرة.
   
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 12 والعظمى  20
  
الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20
 
بلطيم الصغرى 14 والعظمى 20
 
مطروح الصغرى 12 والعظمى 19
 
السلوم الصغرى 12 والعظمى 17
 
سيوة الصغرى 09 والعظمى 20
 
بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20
 
دمياط الصغرى 14 والعظمى 20
 
الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 20
 
الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21
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