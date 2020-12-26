ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ننشر تفاصيل تنازل شريف الجبالي عن رئاسة جمعية شباب الأعمال

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قرر شريف مجدي الجبلي، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، التنازل عن رئاسة الجمعية، والاكتفاء بالفترة التي قضاها رئيسًا لمدة عامين خلفًا لعمرو السجيني، ومنح الفرصة للأعضاء لاختيار رئيسًا جديدًا، مؤكدًا ثقته في قدرة مجلس الإدارة الحالي على إتمام الرسالة الطموحة للجمعية، والعمل على تطويرها لدوام الاستدامة في خدمة الأعضاء والمجتمع.
 
وشغل شريف الجبلي منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يوم 21 أكتوبر عام 2018،  كما شغل منصب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، وعضو مجلس إدارة الجمعية من 2015 وحتى 2017، ونائب رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة من 2017 وحتى انتخابه، وعلى الصعيد الشخصي يرأس شركة إنارة كابيتال للاستثمار.
 
ويضم مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال الحالي، بسام الشنواني، ناتالي يوسف نائبين لرئيس مجلس الإدارة، جمال أبو علي أمين عام، ومحمد الصاوي أمين الصندوق، وذلك بعد استقالة أحمد فندي، شريف عبد المطلب، نهال كمال أعضاء المجلس، وسيتم قريبًا اختيار رئيسًا جديدًا بعد التشاور مع وزارة التضامن الاجتماعي.
 
وتعد جمعية شباب رجال الأعمال المصريين (EJB) منظمة غير حكومية، وتضم أكثر من 600 من كبار رجال وسيدات الأعمال من مختلف القطاعات، تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا يمثلون قطاعات أعمال مختلفة، وتولى رئاستها عدد من كبار رجال الأعمال منهم حسن عبد الله، حلمي أبو العيش، حسن الخطيب، خالد الميقاتي، نهاد رجب، أحمد صبور، أشرف الجزايرلي، عمر صبور، حسام فريد، أحمد مشهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يبحث آليات تطوير منظومة الري مع جمعية شباب الأعمال

شراكة بين اكسبولينك وغرفة التجارة العربية البرازيلية لتعظيم فرص نمو الصادرات الوطنية

لدعم العلاقات الثنائية.. رجال أعمال الإسكندرية تستضيف السفير البولندي بمصر

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. إصابة المطرب أبو بفيروس كورونا.. تامر حسني يطرح أحدث أغانيه «طمعتيني».. وتريزيجيه يحتفل بعيد زواجه الثاني

ادعولي بالشفاء.. أمير كرارة يعلن عن إصابته بكورونا.. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

تكرر اعتقاله على مدار سنوات.. تفاصيل عن حياة الكاتب الكبير صلاح عيسى في ذكرى رحيله الثالثة

دواعي أمنية.. الزمالك: كنا مستعدين لمباراة القمة لمصالحة جماهيرنا.. فيديو

برج الحوت.. يسرا: أنا أتولدت أول إمبارح.. ولو قلبت يبقي يا لطيف أوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور

إنت فاكرني كاسبها في مسابقة لبان.. قصة سيارة حمادة هلال فى فيلم "الحب كده" | صور

شاهد.. أول عيادة نفسية للعلاج بالمخدرات في بريطانيا