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أخبار العالم

تستهدف 1000 شخص يوميا.. الكويت تطلق الحملة الرسمية للتطعيم بلقاح كورونا غدا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:07 ص
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن الحملة الخاصة بلقاح كورونا والتي تنطلق غدا الأحد في البلاد تستهدف تطعيم أكثر من 1000 شخص يوميًا خلال المرحلة الأولى من أخذ اللقاح، مشيرة إلى أن كمية لقاح «فايزر» المتوفرة حاليا تكفي لنحو 75 ألف فرد. 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر قولها إن زيادة معدلات المراجعين الذين يتلقون الطعوم باليوم الواحد مرتبطة بكميات اللقاحات التي ستعتمد، وتوفر لاحقا للوزارة.

ولفتت إلى أنه وفي حال وصول اللقاحات بحسب الفترة الزمنية المتوقع لها، فإن الطواقم الطبية قادرة على منحها لنحو 10000 شخص يوميًا، وبالمواقع المخصصة للتطعيمات بأرض المعارض والمحافظات الأخرى.

وأكدت الصحيفة أن جميع من تلقوا لقاح فايزر بأرض المعارض لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية تذكر، لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وعوامل الاختطار.

ومن المقرر أن تدشن وزارة الصحة الكويتية غدا الأحد، رسميًا حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» بعد نجاح انطلاقها تجريبيا الخميس الماضي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الامة في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض.
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