كورونا بالحجم العائلي.. طبيب يحذر من التهاون مع أعراض البرد وإهمال الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن فيروس كورونا خاصة في فصل الشتاء أعراضه تتماثل بنسبة كبيرة جدا مع أعراض الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والبرد، ولذلك من الممكن أن يصاب أحد بـ كورونا دون ظهور أي أعراض متعارف عليها، منوها أن ظهور الأعراض يختلف من شخص لآخر بسبب مجموعة عوامل ومن أهمها ارتداء الكمامة فهي تقلل من خطورة دخول الفيروس بشكل مباشر على الجهاز التنفسي، مؤكدا أن ارتداء الكمامة يجعلك في حالة الإصابة بالفيروس من الحالات الخفيفة والبسيطة.





وتابع الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن من العوامل المؤثرة أيضا هي قوة جهاز المناعة لدى الفرد ليستطيع مقاومة الفيروس، ضاربا مثالا على لاعبي الكرة فأغلبهم أصيبوا بـ كورونا دون ظهور أعراض وتماثلوا للشفاء سريعا لقوة الجهاز المناعي ومواجهته للفيروس.





"كورونا بقت بالحجم العائلي" وبهذه الكلمات وصف الدكتور أمجد الحداد حالات الإصابة التي أصبحت تحدث للعائلة كلها مرة واحدة، وهذا يكون بسبب تهاون أحد أفراد الأسرة مع الأمر وفي حالة الشعور بأي عرض من العرض البرد يتفاعل مع أغراض المنزل دون عزل أو وقاية وبالتالي ينتقل الفيروس لكل أفراد الأسرة.





وشدد على أنه في حالة الشعور بأي نوع من أنواع نزلات البرد ولم يتم التأكد من أنها كورونا أن يعزل الفرد بعيدا عن أسرته حفاظا على سلامتهم، موجها رسالة: "حتى لو عندك برد متقولش عليه برد وخد إجراء احترازي"، أنه من الشائع إصابة أحد الأشخاص دون أن يختلط بالشارع وهذا من الممكن أن يرجع إلى تجمع كل أفراد الأسرة في مكان واحد مغلق، مؤكدا ضرورة التهوية المنزلية في فصل الشتاء ودخول أشعة الشمس.



