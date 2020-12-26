بعد بروتوكول تعاون بين الصندوق السيادي وجهاز تنمية التجارة الداخلية.. نواب بالبرلمان: تشجيع القطاع الخاص أهم الأهداف.. والحد من البطالة والهجرة أبرز آليات دعم المستثمرين

‎ برلمانية تثمن استجابة الحكومة لدعم التجارة الداخلية وصغار المستتثمرين

برلماني يوضح فوائد دعم الصندوق السيادي للتجارة الداخلية

برلماني يطالب بمنح قروض ميسرة لصغار المستثمرين











‎تخطو الدولة خطى ثابتة نحو التنمية الشاملة المستدامة التي تتمثل في إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية التي بمثابة درع الوقاية الذي يحتمي به وبإنجازاته، ولا سيما بالظروف العصيبة مثل هذا الوقت الراهن، والذي يعاني فيه العالم أجمع من أزمة جائحة كورونا، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وصندوق مصر السيادي لتشجيع الاستثمار.









‎وحول هذا الأمر، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا البروتوكول، مؤكدين أنه يصب في الصالح العام للدولة والمستثمرين بالأخص، فضلا عن استعراض الفوائد التي سيحرزها هذا التعاون، مع مطالبة بفرص تمويلية أكثر لصغار المستثمرين والناشئين بهذا المجال.









‎وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن التجارة الداخلية تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، وذلك في إطار تطوير قطاعات الدولة بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة، لافتا إلى أن عقد بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وصندوق مصر السيادي، وذلك باعتباره قوة تمويلية كبرى من شأنها تقديم الدعم.









‎وطالب "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بمنح صغار المستثمرين قروضا ميسرة كنوع من الاستقطاب والتحفيز لدخول القطاع الخاص بالمنظومة التجارية، مما يفرز فرص تمويلية استثمارية ضخمة من شأنها زيادة إيرادات الموازنة العامة مما ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم وغيرها.









‎وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة سيسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية واحتواء تأثير مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار حرص الدولة على استيعاب التحديات والصعاب القائمة عن المواطنين.









‎وتابع النائب حديثه، قائلا: "كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لها جهد واسع ويشهد لها بالدور الفعال الحيوي في وضع خطط إستراتيجية تجدي بالنفع من أجل النهوض بهذا القطاع".









‎وقالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن خطوة عقد بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وصندوق مصر السيادي لدعم المشروعات الصغيرة، جاءت كاستجابة سريعة لمطالبات عدد كبير من النواب، وذلك في إطار تعظيم أكبر قدر من الاستفادة بأصول موارد الدولة في إطلاق فرصة استثمارية كبرى.









‎وطالبت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بدعم صغار التجار والمستثمرين من خلال تذليل العقبات والتحديات التي تواجههم ببداية إنشاء مشروعاتهم كالتعسفات المالية في تأسيس البنية التحتية ومرافق (المياه والغاز والكهرباء)، فضلا عن ثمن الأراضي مما يشكل عليهم عبئا من شأنه إحداث تعثر نتيجة قلة التمويل والدعم.









‎وأكدت عضو مجلس النواب، أن أبرز فوائد دخول الصندوق السيادي لدعم التجارة الداخلية، هو إفساح المجال للكوادر الشبابية ذات الكفاءة العالية، فسوق العمل لن يسري على كبار المستثمرين فحسب، فضلا عن عزوف الشباب عن الهجرة الخارجية بهدف الاستثمار مما ينشط الناتج المحلي وضخ أموال وخبرات تفيد الدولة.









‎وأشاد رضا البلتاجي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بالتوجهات الجريئة التي تتبعها الدولة في تنشيط منظومة التجارة الداخلية، وذلك من خلال رصد مشكلات المستثمرين والعمل على وضع أليات منظمة لعمليات التمويل التجاري بما يهدف إلى الإسراع من وتيرة التنمية الاقتصادية.









‎وأكد "البلتاجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أبرز الفوائد الناجمة عن تولي صندوق مصر السيادي أمور دعم وتنمية التجارة الداخلية، هي توفير فرص عمل للشباب وتشجيع القطاع الخاص على الانضمام للاقتصاد الرسمي بما يزيد من حصيلة الدولة في الإيرادات، كما يعزز من الاتجاه التصديري للمنتجات المحلية، وفتح أسواق لمصر بالخارج.









‎وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تمكين المرأة من العمل بهذه المشروعات، ولا سيما المعيلة والأرملة بهدف تخصيص مصدر دخل ثابت لها ولأسرتها بما يندرج تحت بند الحماية الاجتماعية والذي كلف به الرئيس السيسي.









‎وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بشأن وضع إطار تعاوني مع الصندوق لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الفرص الاستثمارية المقدمة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال شراكات إستراتيجية تسهم في تقديم فرص تمويلية للمستثمرين.









‎وقع على بروتوكول التعاون الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.









‎ويأتي هذا الاتفاق في إطار حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهو الجهة المنوطة بتنمية وتطوير التجارة الداخلية، على تفعيل اتفاقيات مع بعض الجهات بغرض تشجيع الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية، والذى يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، لما يشتمل عليه من العديد من الأنشطة الداعمة للبنية الأساسية للتجارة الداخلية، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة لإرساء مبادئ التنمية المستدامة فى جميع القطاعات الاقتصاية.









‎كما يأتي الاتفاق إيمانًا بدور الصندوق السيادى في تشجيع الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية الهامة، ودوره الريادى فى الحفاظ على أصول الدولة، ولذا كان حرص الجهاز على وضع إطار تعاوني مع الصندوق ليكون هو إحدى آليات الجهاز في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الفرص الاستثمارية المقدمة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال شراكات إستراتيجية تسهم في تقديم فرص تمويلية للمستثمرين، وكذلك تعمل على تعظيم موارد الدولة من خلال الادارة الرشيدة للأصول.









‎وبموجب هذا البروتوكول، يعمل الصندوق السيادى على الاستثمار في المشروعات التي يتولاها المطورون التجاريون المتعاقدون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، الراغبين في إقامة مشروعاتهم، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة، وبالشكل المُناسب الذي من شأنه أن يسهم فى نجاح المشروع، بحيث تتمثل مساهمة الصندوق السيادى علي سبيل المثال وليس الحصر في المساهمة النقدية أو المساهمة العينية بالأراضي، أو عن طريق تقديم خدمات لوجيستية، ليقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية من جانبه بالترويج لدي المطورين التجاريين المتعاملين معه للمشروعات التي يشارك فيها الصندوق السيادى.