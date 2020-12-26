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توجيهات رئاسية بدعم جودة الحضانات وزيادة أعدادها.. أبرز مانشيتات صباح البلد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
صحف
صحف
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

"أخبار اليوم" 
أهم إنجازات الرئيس السيسي في أسبوع، يقدمة الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، من خلال ملف "الاتحادية في أسبوع".

النائب محمد أبو العينين: الاستثمارات كلمة السر في تحقيق وتوفير فرص عمل جديدة

"الأهرام"
اليوم.. الأعلى للجامعات يناقش موقف امتحانات الترم الأول ووضع كورونا

"صدى البلد "
التضامن: توجيهات رئاسية بدعم جودة الحضانات وزيادة أعدادها وتحسين إجراءات ترخيصها

"اليوم السابع" 
التنمية المحلبية تؤكد إغلاق أكثر من 10 آلاف محل مخالف لمواعيد الغلق

"الوطن"
الصحة: تسجيل 1133 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة 
 
"الشروق"
بدء صرف معاشات يناير والدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس.. 3 يناير

"مصراوي"
الزراعة: المساحة المزروعة بالقمح بلغت 2 مليون ونصف فدان 

"روسيا اليوم" 
التحالف العربي: ارتطام لغم بحري زرعة الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر 

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