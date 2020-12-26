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رياضة

صراع على وصافة الدورى الإنجليزي.. ليستر سيتي في مواجهة شرسة مع مانشستر يونايتد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
ليستر سيتي ومانشستر
ليستر سيتي ومانشستر يونايتد
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عبدالله هشام
يستضيف فريق ليستر سيتي منافسه مانشستر يونايتد اليوم، السبت، على ملعب ووكرز "معقل الذئاب" في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج". 

ويسعى فريق ليستر سيتي بقيادة بريندان رودجيرس المدير الفني، لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز الكبير على توتنهام الجولة الماضية بنتيجة هدفين دون رد. 

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، محققا الفوز في 9 مباريات وخسر خمس لقاءات. 

وبنفس الطموح يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة بعد الفوز الكبير على شقيقه ليدز يونايتد بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين. 

ويحاول كلا من ليستر سيتي ومانشستر يونايتد احتلال المركز الثاني منفردا ليدخل في المنافسة على الصدارة أمام ليفربول صاحب اللقب الموسم الماضي. 

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 26 نقطة جمعهم من 8 انتصارات وتعادلين وخسر ثلاث مباريات.
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