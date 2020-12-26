ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. غرفة جازان تختتم برامج دعم وتمويل مشاريع ريادة الأعمال الصغيرة والناشئة لعام 2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
اختتمت غرفة جازان، المرحلة التاسعة والأخيرة من برامج التدريب الخاصة بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة في مجال ريادة الأعمال بمنطقة جازان لعام 2020، التي تنفذها الغرفة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.


وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري، أن عدد المستفيدين من البرامج بلغ 83 شابًا وشابة ممن انطبقت عليهم شروط الالتحاق بالدورات للحصول على الدعم المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية.


وأشار إلى أن كل المراحل التدريبية سبقتها لقاءات تعريفية أقيمت عن بعد بالتعاون مع البنك عبر تقنية الاتصال المرئي وحضرها أكثر من 350 مشاركًا، وذلك في إطار فعاليات وبرامج الغرفة التوعوية لمجتمع الأعمال بالمنطقة في ظل جائحة كورونا، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية المقرة من الجهات المختصة حفاظا على السلامة العامة.


وبين أن اللقاءات تطرقت إلى اللائحة التنفيذية لمتطلبات وآليات تمويل ودعم المشاريع والشروط والأحكام الخاصة بها من الضمانات والتزامات المستفيد.


وأكد أن برامج الدعم توزعت في أربعة مسارات هي "مسار المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات"، و"برنامج دعم العربات المتنقلة للمشروبات والأطعمة، وبرنامج "حل" لتوطين الوظائف في 12 قطاعًا ، بالإضافة إلى" برنامج دعم الخريجين والتعريف بالخدمات الإلكترونية للغرفة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق البرنامج التدريبي "مشاريع بلا مخاطر" في غرفة الإسكندرية

"مشاريع بلا مخاطر".. انطلاق برنامج تدريبي في غرفة تجارة الإسكندرية

مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يشارك في معرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

اقتصاد السعودية.. ورشة عمل بغرفة جازان حول "تعزيز ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر"

تكليفات القيادة السياسية.. إجراءات المجموعة الاقتصادية لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب بتكليفات رئاسية.. و«رواد النيل» و«كن سفيرا» أبرز نتائج الإصلاح

اقتصاد الإمارات.. غرفة دبي تدعم 4000 شركة تقنية ناشئة

ترشيحاتنا

يوم سعيد.. أحمد فهمى يشارك جمهوره صورة جديدة

زيادة عدد مستشفيات العزل إلى 363 بالقاهرة والمحافظات

الأعلى للجامعات يحسم مصير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال ساعات

ننشر جداول حصص الأسبوع الحادي عشر على قناة مدرستنا التعليمية

شائعات بتوقف الدراسة في الجامعات.. والتعليم العالي: لا قرارات جديدة بشأن الامتحانات حتى الآن

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور