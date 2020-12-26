اقتصاد السعودية.. غرفة جازان تختتم برامج دعم وتمويل مشاريع ريادة الأعمال الصغيرة والناشئة لعام 2020

اختتمت غرفة جازان، المرحلة التاسعة والأخيرة من برامج التدريب الخاصة بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة في مجال ريادة الأعمال بمنطقة جازان لعام 2020، التي تنفذها الغرفة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.







وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري، أن عدد المستفيدين من البرامج بلغ 83 شابًا وشابة ممن انطبقت عليهم شروط الالتحاق بالدورات للحصول على الدعم المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية.









وأشار إلى أن كل المراحل التدريبية سبقتها لقاءات تعريفية أقيمت عن بعد بالتعاون مع البنك عبر تقنية الاتصال المرئي وحضرها أكثر من 350 مشاركًا، وذلك في إطار فعاليات وبرامج الغرفة التوعوية لمجتمع الأعمال بالمنطقة في ظل جائحة كورونا، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية المقرة من الجهات المختصة حفاظا على السلامة العامة.







وبين أن اللقاءات تطرقت إلى اللائحة التنفيذية لمتطلبات وآليات تمويل ودعم المشاريع والشروط والأحكام الخاصة بها من الضمانات والتزامات المستفيد.







