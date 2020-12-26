نجل مصطفى إسماعيل: والدى قام بتلاوة القرآن في عزاء محافظ طنطا رغم صغر سنه

قال عاطف إسماعيل، نجل القارئ الراحل مصطفى إسماعيل، إن والده عاش 73، منوها إلى أنه منذ أن اكتشف جد الراحل مصطفى إسماعيل براعته في تلاوة القرآن حينما كان يبلغ من العمر 10 أعوام ، فقام جد والده بالتقديم لـ مصطفى إسماعيل في المعهد الأزهري بـ طنطا.





وأضاف عاطف إسماعيل، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن قام والده بحفظ القرآن الكريم كاملا بالأحكام وهو في سن 12 عاما، حيث أنه كان يقوم بتلاوة القرءان فى مسجد السيد البدوي بناءا على طلب أصدقائه، مكملا أنه ذات مرة سمعه شيخ أثناء تلاوته بالمسجد ، وهذا الشيخ هو من نصح مصطفى إسماعيل باستمرار التدريب على قراءة القرآن، قائلا" انت هتكون قارئ كويس جدا".





وأشار "إسماعيل"، إلى أن ابن محافظ طنطا طلب من الشيخ مصطفى إسماعيل أن يقوم بتلاوة القرآن فى عزاء والده، وذلك رغما عن صغر سنه، بعدما تأكد من امتلاكه "عباءة وقفطان"، مضيفا أنه عند ذهاب الشيخ محمد رفعت ليقدم واجب العزاء في محافظ طنطا، فوجئ بسماع القرآن بصوت طفل، فطلب رؤية هذا الطفل، موضحا أن الشيخ مصطفى إسماعيل استطاع أن يؤهل نفسه لنهاية القراءة فور معرفته بدخول الشيخ محمد رفعت إلى العزاء، ولكن هنا قام الشيخ محمد رفعت بإرسال شيخ إليه لمنعه من الانتهاء، فكان يريد سماع المزيد من تلاوته.





وفى سياق آخر، ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في قرية ميت غزال، مركز السنطة، محافظة الغربية في 17 يونيو 1905 ميلادية (الموافق شهر ربيع الثاني 1323 هـ). حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز الثانية عشرة من العمر في كتّاب القرية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا ليتم دراسة القراءات وأحكام التلاوة. أتم الشيخ تلاوة وتجويد القرآن الكريم وراجعه ثلاثين مرة على يد الشيخ ادريس فاخر.