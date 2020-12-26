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أخبار العالم

التعافي الاقتصادي من كورونا.. الكويت الرابعة خليجيا والخامسة إقليميا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقى

حلت الكويت في المركز الرابع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والخامس إقليميا على مؤشر مجلة ميد للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وذلك بواقع 3.1 نقاط، في حين حلت الإمارات في المركز الاول خليجيا وإقليميا بواقع 4 نقاط.


وأكدت المجلة في تحليلها للبيانات، أنه فيما يستعد عام 2020 للرحيل، فقد أدى ڤيروس كورونا إلى تعرية اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكشف بجلاء نقاط القوة النسبية ومواطن الضعف في أسواقها كل على حدة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية.


وكانت تقديرات الفرص المستقبلية لصندوق النقد الدولي نصف السنوية في أكتوبر الماضي غير واعدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2020 و2021 ناهيك عن التوازنات المالية الإقليمية والديون.


كانت تشير التقديرات إلى أن الكويت وعمان قد شهدتا انكماشا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% و10% على التوالي، بالإضافة إلى أن فرص تحقيق هذين الاقتصاديين أي انتعاش في 2021 تكاد تكون ضئيلة أو معدومة، مع توقعات بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي لن يتجاوز 0.65%، فيما يتوقع أن تعاني عمان انكماشا إضافيا بنسبة 0.55%، خلافا لمتوسط النمو المتوقع لبقية دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3%.


وختمت «ميد» بالقول إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر ايضا المساهم الأكبر في الاستثمارات التي تتركز على اختبارات ڤيروس كورونا في المنطقة، فضلا عن بعض الخطط لنشر اللقاحات الأكثر تقدما.


يعتبر هذا المؤشر الذي نشر لأول مرة في يونيو الماضي الوحيد من نوعه، ويأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والمالية والاجتماعية لتوفير الدلالات على إمكانية التعافي الاقتصادي.


وتعتبر قدرة الاختبار والبنية التحتية، وكذلك الوصول إلى اللقاحات، بمنزلة انتقال البلاد من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة الإدارة والتعافي.


كما يتم تقييم مجموعة من أنشطة إرساء العقود في البلاد، إلى جانب قيم المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها.

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