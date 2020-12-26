ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار السمك والجمبري اليوم 26 ديسمبر 2020 بسوق العبور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" اليوم، السبت، 26 ديسمبر 2020، أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.


أسعار الأسماك بأنواعها 


وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا تراوح بين 16 و19 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 14.5 و15.5 جنيه.


وتراوح سعر كيلو قشر بياض بين 70 و100 جنيه، وسجل سعر البورى 2 سعرًا بلغ 38 جنيهًا.




فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 38 جنيها، وسمك المكرونة السويسى 75 جنيها.


ووصل سعر سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل المرجان 2 نحو 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 30 جنيها.

وسجل سعر (سبيط -كاليمارى -سابيا ) ما بين 110 إلى 170 جنيهًا، كابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا.

أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى جامبو ما بين 400 إلى 460 جنيهًا.

وسجل سعر الجمبرى 1 ما بين 300 إلى 350 جنيها.

وسجل سعر الجمبري 2 مجمد ما بين 200 إلى 280 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 ما بين 90 إلى 170 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي