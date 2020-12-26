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منوعات

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في موقف لا تحسد عليه ، تعرضت سيدة للطرد أمام أعين العشرات في أحد المطاعم، ليس لتصرف مسيء أو أفعال غريبة ولكن بسبب ملابسها غير اللائقة من وجهة نظر إدارة المطعم. 

وترك هذا التصرف الذي قام به إدارة المطعم، إحدى الرحالة تغرق في حيرتها بعد أن زعمت أنها طردت من أحد المطاعم لأن ملابسها كانت غير مناسبة، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وقالت "مارتينا كورادي" الرحالة الإيطالية، إنها شعرت بالحرج والإهانة بعد الحادث الذي وقع في شاطئ بوندي بأستراليا.

كانت "مارتينا" ترتدي قميصًا رماديًا وبنطلونًا أبيض، بصحبة صديقها يوم الخميس عندما اقترب منها أحد الموظفين، قال لها إنه لا ينبغي لها أن ترتدي ملابس لمطعم أمام زبائن آخرين وقيل لها إن ذلك غير مناسب.

وتركت تلك المداخلة الرحالة وصديقها عاجزين عن الكلام، قالت مارتينا إن المطعم كان على الشاطئ.
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