ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اعتبارا من فبراير.. روسيا تدعم زيادة إنتاج نفط أوبك + بـ 500 ألف برميل يوميا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستدعم زيادة إنتاج نفط المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يوميا أخرى اعتبارا من فبراير في القمة المقرر انعقادها الشهر القادم لكبار منتجي النفط العالمي.

ويجري تداول أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل، بعد أن تعرضت لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن السلالات الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا ستؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وقال نوفاك إن موسكو ترى أن سعر النفط بين 45 و55 دولارا للبرميل المستوى الأمثل الذي يسمح بتعافي إنتاجها من الخام، الذي جرى خفضه بشكل كبير في إطار اتفاق إمدادات أوبك+.

واتفقت روسيا، ومنتجون كبار آخرون للنفط ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج لدعم سوق الخام العالمية في ظل تسبب جائحة كوفيد-19 في ضعف الطلب على الوقود.

ومنذ الاتفاق على خفض قياسي عالمي للإمدادات في أبريل ، قلصت أوبك+ تدريجيا التخفيضات ومن المتوقع أن تضخ في يناير500 ألف برميل يوميا إضافية في السوق.

وتعقد المجموعة قمتها القادمة عبر الإنترنت في الرابع من يناير ، حيث من المتوقع أن تبحث ضخ 500 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير .

وقال نوفاك للصحفيين في إيجاز صحفي عُقد في مقر الحكومة "إذا ظل الوضع طبيعيا ومستقرا، سندعم هذا الموقف (الزيادة 500 ألف برميل يوميا)".

وأضاف أن روسيا تدعم الزيادة التدريجية للإنتاج لتجنب حدوث هزة في السوق. واتفقت أوبك+ في البداية على زيادة إنتاجها مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني، لكنها قررت أن تنفذ زيادة أقل في اجتماعها الذي عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري.

كان نوفاك قال في الشهر الجاري إن الزيادة التراكمية لإنتاج مجموعة أوبك+ ستصل إلى مليوني برميل يوميا المزمعة بحلول أبريل
، في غياب أي أحداث غير متوقعة.

واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المجمع بحجم غير مسبوق عند عشرة ملايين برميل يوميا تقريبا، أو ما يُعادل عشرة بالمئة من الطلب العالمي قبل الأزمة، في أبريل . ومن تلك الكمية، تتعهد روسيا بخفض ما يزيد عن مليوني برميل يوميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

النفط يقفز 4% بعد احتدام المنافسة في الانتخابات الأمريكية وهبوط كبير في مخزونات الخام الأمريكية

الجزائر: أوبك توصلت إلى توافق على تمديد تخفيضات النفط 3 أشهر

أوبك+: زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في يناير المقبل

ارتفاع أسعار النفط اليوم 2% بدعم من اتفاق أوبك+

ترشيحاتنا

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 26 - 12 - 2020

زيادة عدد مستشفيات العزل إلى 363 بالقاهرة والمحافظات

إنذار عاجل وأمطار رعدية وانعدام للرؤية.. ماذا يحدث فى المدينة المنورة

الخطيب يقود المفاوضات.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من ضم سيرينو

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حريق مستشفى خاص بالعبور

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021

تصل لـ 5 ملايين جنيه.. أسعار لاند روفر 2020 - 2021 في مصر

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها