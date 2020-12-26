ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصرية بـ كندا: أحرص على زيارة القاهرة والحفاظ على لغتي العربية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
فيبي وصفي، مديرة
فيبي وصفي، مديرة مدرسة فيلوباتير كريستيان كولج بكندا
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت المصرية فيبي وصفي، مديرة مدرسة فيلوباتير كريستيان كولج بكندا، إنها سافرت مع أهلها في العاشرة من عمرها، ولكن هناك حرص شديد من الأسرة على الحفاظ على اللغة من خلال التحدث باللغة العربية في المنزل وأثناء حديثهم، إلى جانب تواصلها مع جدتها في مصر، حيث تحرص على الكلام باللغة العربية.

وتابعت فيبي وصفي، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الكتابة والقراءة باللغة العربية توقفت عندما كانت في 3 ابتدائي، معقبة: "بعرف أفك الخط دلوقتي"، لافتة أنها تحرص على زيارة مصر كل سنتين تقريبا أو أقل إن أمكن.

وأضافت: لدى بنتين الكبرى فتاة جامعية وحرصت على أن تدرس اللغة العربية في الجامعة، مؤكدة أنهم متابعين جيدين لكل ما يحدث في مصر، مشيرة إلى أنها تحرص في المدرسة أن تقوم برحلة إلى مصر مكونة من مجموعة من الطلاب لتعزيز الهوية بداخلهم، وكانت آخر رحلة في شهر مارس الماضي.

ووجهت شكرا خاصا للوزيرة نبيلة مكرم على دعمها المستمر لكل الجالية المصرية بالخارج وتعزيز الهوية بداخلها وخاصة في الأطفال وإطلاقها الكثير من المبادارت لتعزيز اللغة العربية أيضا في ربوع العالم كله وليس فقط داخل الحدود المصرية، وعلى رأسها مبادرة "اتكلم عربي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتكلم مصري.. وزيرة الهجرة تشارك في معسكر أبناء المصريين بالإمارات عبر زووم

فيديوجراف | مصرية تفوز بجائزة أفضل مديرة مدرسة في كندا

اتكلم مصري.. الهجرة تحتضن أطفال مصر في الخارج للحفاظ على لغتهم الأصلية

مكرم: إدراج مبادرة "اتكلم عربي" ضمن احتفالية اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية

اتكلم عربى.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة لأبناء الجاليات بالخارج

نبيلة مكرم: الدولة المصرية تتعرض لمحاولة محو الهوية

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

حكم أداء سنة الفجر الفائتة بعد الفريضة.. الإفتاء تجيب.. فيديو

الفريق يعاني من أزمة مالية.. كوتينيو يضع برشلونة في ورطة جديدة

عيار 21 بــ818 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر

بعد استدعاء إسرائيل للسفير الروسي.. أول رد من موسكو على تل أبيب

الخطيب يغادر إلى الإمارات لتسلم جائزة الأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور