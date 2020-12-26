مصرية بـ كندا: أحرص على زيارة القاهرة والحفاظ على لغتي العربية

قالت المصرية فيبي وصفي، مديرة مدرسة فيلوباتير كريستيان كولج بكندا، إنها سافرت مع أهلها في العاشرة من عمرها، ولكن هناك حرص شديد من الأسرة على الحفاظ على اللغة من خلال التحدث باللغة العربية في المنزل وأثناء حديثهم، إلى جانب تواصلها مع جدتها في مصر، حيث تحرص على الكلام باللغة العربية.





وتابعت فيبي وصفي، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الكتابة والقراءة باللغة العربية توقفت عندما كانت في 3 ابتدائي، معقبة: "بعرف أفك الخط دلوقتي"، لافتة أنها تحرص على زيارة مصر كل سنتين تقريبا أو أقل إن أمكن.





وأضافت: لدى بنتين الكبرى فتاة جامعية وحرصت على أن تدرس اللغة العربية في الجامعة، مؤكدة أنهم متابعين جيدين لكل ما يحدث في مصر، مشيرة إلى أنها تحرص في المدرسة أن تقوم برحلة إلى مصر مكونة من مجموعة من الطلاب لتعزيز الهوية بداخلهم، وكانت آخر رحلة في شهر مارس الماضي.





ووجهت شكرا خاصا للوزيرة نبيلة مكرم على دعمها المستمر لكل الجالية المصرية بالخارج وتعزيز الهوية بداخلها وخاصة في الأطفال وإطلاقها الكثير من المبادارت لتعزيز اللغة العربية أيضا في ربوع العالم كله وليس فقط داخل الحدود المصرية، وعلى رأسها مبادرة "اتكلم عربي".



