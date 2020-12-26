الأرصاد: أمطار على سيناء غدا وشبورة كثيفة على الطرق.. والصغرى في القاهرة 12 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الأحد، يكون دافئ على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويكو الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد نهارا بارد ليلا.





أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس دافئ نهارا بارد ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.





ويكون الطقس ما بين الدافئ والمائل للحرارة على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة على كافة المناطق هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق.





وحول درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية، غدا الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11.