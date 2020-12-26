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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. بدء فعاليات مهرجان الدرب السياحي للتسوق والترفيه

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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وكالات
انطلقت فعاليات مهرجان محافظة الدرب السياحي للتسوق والترفيه، والمقام بجوار حديقة أبو يحيى بالمحافظة ويستمر لمدة شهرين.

وأوضح المشرف على المهرجان أحمد بن شار الدربي أن المهرجان الذي يقام على مساحة تقدر بحوالي "70" ألف متر مربع، بمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بالدرب ، يهدف لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على شراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مخفضة طيلة فترة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق رؤية " المملكة 2030 " من خلال زيادة الفرص التسويقية وتفعيل النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص عمل إضافية ، وأن يكون وجهة مناسبة للزوار والمرتادين لقضاء أوقات ممتعة مع اعتدال أجواء منطقة جازان في هذا الوقت من كل عام.

وبيّن أن المهرجان يشتمل على خيمة للتسوق ، تعرض جميع مستلزمات الأسرة، إلى جانب مدينة ألعاب الأطفال الكهربائية والهوائية، ومسرح الطفل الذي يشهد العديد من الفعاليات اليومية من ترفيه ومسابقات وأناشيد ودمى متحركة، وتقديم العديد من الجوائز اليومية.
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