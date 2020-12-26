بشرى خير.. عقار جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

يختبر علماء بريطانيون عقارًا جديدًا يمكن أن يمنع من التعرض للإصابة بـ فيروس كورونا ، حيث أفاد الخبراء بأنه يمكن أن ينقذ أرواحًا كثيرة من الإصابة بكوفيد 19، وذلك وفقا لما نشر في theguardian البريطانية.





يمكن حقن الأشخاص الذين يعيشون في منازل حيث أصيب شخص ما بـكورونا بالعقار لضمان عدم تعرضهم للإصابة أيضًا، كما يمكن إعطاؤها لطلاب الجامعات الذين انتشر الفيروس بينهم بسرعة لأنهم يعيشون ويدرسون ويتواصلون مع بعضهم البعض. ويحتوي العقار على الأجسام المضادة التي تمنح الجسم مناعة فورية ضد الفيروس ويمكن إعطاؤه كعلاج طارئ للمرضى الداخليين في المستشفى وسكان دور الرعاية للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا، كما





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قالت الدكتورة "كاثرين هوليهان"، عالمة الفيروسات في مستشفيات جامعة كوليدج بلندن NHS Trust (UCLH) التي تقود دراسة تسمى Storm Chaser في العقار، "إذا استطعنا إثبات أن هذا العلاج يعمل ويمنع الأشخاص الذين يتعرضون للفيروس من الاستمرار لتطوير Covid-19، سيكون إضافة مثيرة لترسانة الأسلحة التي يتم تطويرها لمحاربة هذا الفيروس المروع".





تم تطوير العقار من قبل UCLH و AstraZeneca، شركة الأدوية التي صنعت أيضًا إلى جانب جامعة أكسفورد، لقاحًا من المتوقع أن توافق عليه وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للاستخدام في بريطانيا الأسبوع المقبل.





يأمل الفريق أن تظهر التجربة أن مزيج الأجسام المضادة يحمي من فيروس كورونا Covid-19 لمدة تتراوح بين ستة و 12 شهرًا، يحصل المشاركون في التجربة عليه على جرعتين واحدة تلو الأخرى، إذا تمت الموافقة عليه فسيتم تقديمه إلى شخص تعرض لـ Covid في الأيام الثمانية السابقة.





يمكن أن يكون متاحًا في أقرب وقت ممكن في مارس أو أبريل إذا تمت الموافقة عليه من قبل منظم الأدوية بعد أن قام بمراجعة الأدلة من الدراسة، تشمل التجربة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والعديد من المستشفيات البريطانية الأخرى وشبكة من 100 موقع على مستوى العالم، أصبح مستشفى الكلية الجامعية هذا الشهر أول موقع في العالم يقوم بتجنيد المرضى في تجربة التحكم العشوائية ومنحهم جرعة أو دواء وهمي.





قال هوليهان: "لقد قمنا حتى الآن بحقن 10 مشاركين موظفين وطلاب وأشخاص آخرين ممن تعرضوا للفيروس في المنزل أو في أماكن للرعاية الصحية أو في قاعات الطلاب". ستتابع هي وزملاؤها المشاركين عن كثب لمعرفة أي منهم يصاب بـ Covid-19.





يمكن أن تلعب الحماية الفورية التي يعد بها الدواء دورًا حيويًا في الحد من تأثير الفيروس حتى يتم تحصين الجميع، يجري تنفيذ برنامج التطعيم باستخدام حقنة Pfizer / BioNTech ومن المتوقع أن يستمر حتى الصيف المقبل.





سارعت NHS England بنشر اللقاح هذا الأسبوع بعد انتقادات من رؤساء المستشفيات وقادة GP ووزير الصحة السابق جيريمي هانت بأن الأمر استغرق وقتًا طويلًا.





قال هوليهان "ميزة هذا الدواء أنه يمنحك أجسامًا مضادة فورية". "يمكننا أن نقول للمشاركين في التجربة الذين تعرضوا للفيروس: نعم ، يمكنك الحصول على اللقاح، لكننا لن نخبرهم بما سيحميهم من المرض ، لأن الأوان قد فات بحلول ذلك الوقت [لأن لقاحي Pfizer و Oxford لا يمنحان مناعة كاملة لمدة شهر تقريبًا].





قال بول هانتر ، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا والمتخصص في الأمراض المعدية ، إن العلاج الجديد يمكن أن يقلل بشكل كبير من عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد..





"إذا كنت تتعامل مع حالات تفشي المرض في أماكن مثل دور الرعاية ، أو إذا كان لديك مرضى معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كوفيد الحاد ، مثل كبار السن ، فإن هذا يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح.من خلال إثبات ذلك في تجارب المرحلة 3 ، يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الأحياء الذين سيموتون لولا ذلك، لذا يجب أن يكون شيئًا كبيرًا ، "قال إذا كان لديك تفشي في دار رعاية ، فقد ترغب في استخدام هذه الأنواع من الكوكتيلات من الأجسام المضادة للسيطرة على تفشي المرض في أسرع وقت ممكن عن طريق إعطاء الدواء للجميع في دار الرعاية المقيمين والموظفين الذين لم يفعلوا ذلك.





يحتوي الدواء على مجموعة من الأجسام المضادة طويلة المفعول تُعرف باسم AZD7442 ، والتي طورتها شركة AstraZeneca. بدلًا من الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم للمساعدة في مكافحة العدوى ، يستخدم AZD7442 الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ، التي تم إنشاؤها في المختبر.





قالت الدكتورة نيكي لونجلي ، استشارية الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، والتي تقود الدراسة الثانية: "سنقوم بتوظيف الأشخاص الأكبر سنًا أو الذين يخضعون لرعاية طويلة الأجل ، والذين يعانون من حالات مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية التي قد تؤثر على القدرة من جهاز المناعة لديهم للاستجابة للقاح، نريد طمأنة أي شخص قد لا يعمل اللقاح له أنه يمكننا تقديم بديل له نفس الحماية ".





قال الدكتور ريتشارد جارفيس ، الرئيس المشارك للجنة طب الصحة العامة التابعة للجمعية الطبية البريطانية: "بالنسبة للغالبية العظمى من السكان ، يوفر التطعيم أفضل حماية ضد Covid-19 ، ويعمل موظفو NHS على مدار الساعة لإدارة هذا لأكبر عدد ممكن من المرضى المعرضين للخطر في هذه الموجة الأولى.





"سيكون من المثير للاهتمام بالتأكيد معرفة ما إذا كانت هذه التجارب فعالة ولكن من المهم أن تخضع أي علاجات جديدة للبحث الدقيق والتدقيق والأهم من ذلك أنها آمنة قبل أن نفكر في تقديمها ".



