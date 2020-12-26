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مدير متحف إيمحتب: منطقة سقارة الأثرية مازالت تخبئ الكثير في أعماقها.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
مدير متحف ايمحتب
مدير متحف "ايمحتب" بسقارة
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نورهان رأفت
قال ممدوح فاروق ، مدير متحف "إيمحتب " بسقارة، إن موقع "سقارة" الأثري يعد موقع مقدس ، مشيرا إلى أن اهتمام الأجانب بالآثار المصرية بدأ منذ بداية "الحملة الفرنسية" على مصر ، موضحا أنه قبل عام 2020 ، كان هناك علماء أثريون مرافقون للبعثات الأجنبية .

وأضاف ممدوح فاروق ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن بعثة "سقارة" 2020 ، كانت مصرية بالكامل ، وتم اكتشاف توابيت لـ  الكهنة والملوك بـ الأسرة 26 الفرعونية ، على أعماق تترواح بين 10 و12 مترا.

وأشار إلى أن فكرة "الخبيئة" ، فكرة متأصلة للجثث ، عند الفراعنة القدماء ، معقبا : "2020 كانت مهمة جدا في اكتشافاتنا وخير لمصر" .

وأوضح أن "سقارة " مازالت تخبئ الكثير من أثارها ، في أعماقها ، والتي لم يتم اكتشافها بعد .  
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