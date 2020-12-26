خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم سيرينو

اقترب الأهلي من الإعلان عن صفقة ضم اللاعب الأورجوياني جاستون سيرينو ، صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي بعد أن دخلت المفاوضات في مراحل متقدمة للغاية.





ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في ضمه بشكل نهائي قبل السادس من يناير المقبل ليتم قيده محليًا وأفريقيا ثم إرسال اسمه ضمن قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.









ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من فعاليات مسابقة الدوري المصري.



