ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم سيرينو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:44 ص
سيرينو
سيرينو
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
اقترب الأهلي من الإعلان عن صفقة ضم اللاعب الأورجوياني جاستون سيرينو، صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي بعد أن دخلت المفاوضات في مراحل متقدمة للغاية.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في ضمه بشكل نهائي قبل السادس من يناير المقبل ليتم قيده محليًا وأفريقيا ثم إرسال اسمه ضمن قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.


ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من فعاليات مسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يحسم مران اليوم موقف التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زعيم الثغر صاحب الأداء القوي والتشكيل المميز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يقترب من ضم صانع ألعاب صن داونز

صحيفة إفريقية تكشف مصير انتقال سيرينو إلى الأهلي

شوبير: الأهلي يقترب من ضم صفقة أجنبية جديدة

خطوة واحدة تفصل سيرينو عن الأهلي

جلسة بين الخطيب وموسيماني لحسم قائمة فريق الأهلي

إسلام الشاطر: السوشيال ميديا لا تدير الأهلي.. وصالح جمعة مشكلته مع نفسه

ترشيحاتنا

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم سيرينو

بعد استدعاء إسرائيل للسفير الروسي.. أول رد من موسكو على تل أبيب

بعد التأكد من إصابتها بـ كورونا.. محمد رشاد يدعو لـ يسرا بالشفاء

ابقى قابلني لـ فضل شاكر تكسر حاجز الـ6 ملايين مشاهدة

لا نجبر أحدا على البقاء.. كلوب يطلق 5 قذائف نارية بشأن أزمة محمد صلاح

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب

Advertisements

لو الأهلي كان قطع رقبته.. رضا عبد العال: محدش عارف يحسم ملف احتراف مصطفى محمد في الزمالك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم سيرينو

توقيت غريب جدا.. أسطورة ليفربول يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن رحيله عن الفريق

لا نجبر أحدا على البقاء.. كلوب يطلق 5 قذائف نارية بشأن أزمة محمد صلاح

حصاد الرياضة .. شوبير يهاجم إدارة مرتضى منصور.. الزمالك ينتظر 10 ملايين دولار فى مصطفى محمد.. وكلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

رحيل مصطفى محمد مرفوض وهذه كواليس مستحقات ساسي.. أبرز تصريحات أيمن يونس

رضا عبد العال: لو اتعرض عليا تدريب الزمالك الآن سأرفض

لا أرى سببا لترك ليفربول حاليا سوى الطقس.. كلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

الفريق يعاني من أزمة مالية.. كوتينيو يضع برشلونة في ورطة جديدة

أجمل 5 سنين في حياتي ... محمد عواد يوجه رسالة رومانسية لزوجته

التوأم فضل رحيل رفعت.. محمد مصيلحي: سيسه كان رغبة حسام حسن الوحيدة

الخطيب يغادر إلى الإمارات لتسلم جائزة الأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور